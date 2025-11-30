Ce travail est d’une très grande difficulté.
Ce travail est d’une très grande difficulté.
La chaleur est insupportable dans cette mine d’émeraude
Pendant longtemps le Nord de la France a habillé presque tout le pays en produisant des kilomètres de tissus....
Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...
Les garimpeiros, ou chercheurs d’or… Poussés par la misère, ils rejoignent les mines d’or illégales de Guyane, dans l’espoir...
Plus d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans
Casinos, poker en ligne, paris sportifs : le matraquage publicitaire nous incite à tenter notre chance. Mais le jackpot,...
Une aventure dangereuse pour satisfaire le touriste
Ils se rendent dans des dizaines de supermarchés toutes les semaines pour récolter les invendus Un documentaire de Emmanuelle...
L’hexagone est le premier producteur européen de chanvre industriel et le deuxième mondial derrière la Chine. L’industrie du chanvre...
On peut dire que les manifestants se sont approprié la rue ce printemps à Montréal, portés par un mouvement...
Les assassinats par armes à feu, notamment de femmes, ont explosé au Brésil, la conséquence de 4 années de...
En Corée du Sud, immersion dans une multinationale où les employés ne comptent pas leurs heures.
En 2013, 453 personnes sont mortes dans la rue en France. Christophe Hondelatte a décidé d’aller à la rencontre...
Dans le domaine de l’agriculture, tous les types de cultures ne sont pas mécanisables et nécessitent d’engager de la...
Revenu à la pointe de la tendance depuis quelques années, le cuir s’est démocratisé avec des prix de plus...
Presqu’un an après le passage de l’ouragan Irma, les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy se battent pour tout...
Ils se présentent comme des « shamans », des « hommes-médecine » aux pouvoirs mystérieux. Et ils profitent de...
Dans le sud de l’Italie, à Tarente, se trouve la plus grande aciérie d’Europe, qui est aussi l’une des...
On connaît Bernard Tapie depuis plus de trente ans. Mais qui se cachait derrière l’aventurier, l’homme de télévision, l’homme...
Le MIT, l’une des écoles les plus prestigieuses du monde, forme les ingénieurs et scientifiques les plus brillants. Situé...
