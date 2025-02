Documentaire

On a beaucoup parlé des possibles négligences commises par la Montreal Maine & Atlantic pour expliquer le déraillement d’un convoi de pétrole et la terrible tragédie de Lac-Mégantic, l’été dernier. Grâce à un accès à des documents jamais divulgués, Enquête se penche maintenant sur le rôle et les responsabilités de Transports Canada dans cet accident, et plus particulièrement sur la décision de laisser la compagnie implanter la conduite à un seul homme. Manquements de la compagnie, certes mais aussi aveuglement des autorités, sans aucun doute. Un documentaire de Sylvie Fournier, Benoit Michaud & Yanic Lapointe