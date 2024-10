Documentaire

Le Jour des morts est sans doute la célébration la plus significative pour les Mexicains, une tradition riche en symbolisme et profondément ancrée dans l’histoire du pays. Plus qu’un simple hommage aux défunts, c’est un moment de communion entre les vivants et les morts, où l’on se souvient avec affection de ceux qui sont partis. Cette fête, bien qu’observée à travers tout le Mexique, prend une dimension toute particulière dans le sud du pays, notamment à Oaxaca, où elle est célébrée avec une ferveur inégalée.