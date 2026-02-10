Documentaire

Partout dans le monde, les Chinatowns sont menacés de disparition — et avec eux, la riche histoire de communautés qui ont dû lutter depuis les marges pour trouver leur place. Sur fond de pandémie de COVID-19 et de montée sans précédent du racisme anti-asiatique, Big Fight in Little Chinatown documente la lutte collective pour sauver les Chinatowns à travers l’Amérique du Nord.

D’un océan à l’autre, le film suit des communautés de Chinatown qui résistent à un effacement actif. De la construction de la plus grande prison verticale du monde à New York, au combat de Montréal contre des promoteurs qui engloutissent le bloc le plus historique de son Chinatown, en passant par les grandes chaînes commerciales et les forces de la gentrification qui déplacent la communauté de Toronto, jusqu’à une entreprise familiale emblématique qui tient bon à Vancouver, Big Fight in Little Chinatown raconte une histoire de résistance communautaire et de résilience dans des quartiers soumis à une pression constante.