Documentaire



L’Amérique des hommes est en crise. La libération de la femme, la perte des valeurs traditionnelles, l’explosion des familles, le racisme, la récession sont autant d’enjeux qui dépassent l’homme américain. Le poète Robert Bly, en lançant il y a quelques années le Mouvement des Hommes, croyait avoir trouvé les raisons de cette crise. Aujourd’hui, une organisation chrétienne reprend à son compte ces mêmes thèmes, redéfinissant le rôle de l’homme dans la société moderne, cette fois-ci par rapport aux préceptes de la Bible. Les « promise keepers » rassemblent aujourd’hui près d’un million d’hommes aux États-Unis et au Canada et attirent régulièrement, à chaque séminaire entre 60 000 à 80 000 spectateurs dans l’un des grands stades du pays. Pendant deux jours, les hommes y chantent, prient et écoutent des sermons qui énumèrent les maux de la société et les solutions dictées par le Christ. Nous les avons rencontrés.

Première diffusion : 1996

Un reportage de Jérôme Caza