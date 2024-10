Documentaire



Aux États-Unis, des milliers de familles expulsées de leur maison se retrouvent forcées de vivre dans des motels, victimes de la crise économique. En Floride, un élève sur cinq est sans domicile fixe, et dans tout le pays, la précarité frappe durement. Ce reportage dévoile l’ampleur de la détresse et des difficultés auxquelles font face ces familles, dans un pays où le rêve américain semble de plus en plus inaccessible.