Documentaire

La culture du pavot est une vieille tradition en République tchèque. Avec 80 % de sa production destinée à l’exportation, le pays est un des leaders mondiaux du pavot alimentaire. Or, le changement climatique pèse lourdement sur les récoltes et les rendements sont en recul constant ces dernières années. Quel avenir pour l’or bleu de la Tchéquie ?

En Bohême, Frantisek Pospisil admire la mer de pétales blanches et mauves de son champ de pavot. L’agriculteur craint pourtant pour sa récolte. Le printemps a été trop sec, les plants sont fragiles et donc vulnérables aux nuisibles.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

