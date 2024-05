Documentaire



Le Pérou est une terre de contrastes qui s’offre comme un continent miniature avec sa diversité de climats, de peuples et de traditions. Avec ses temples oubliés sous le soleil du désert, ses trésors cachés, ses tombes impériales et sa nature aussi somptueuse qu’agitée, le pays a toujours attiré les aventuriers. Sur les traces de l’empire Inca, au cœur des Andes majestueuses, le Pérou défie l’imagination et promet un voyage spectaculaire à la découverte d’une culture millénaire.

Titre du documentaire: Pérou, le joyau inca