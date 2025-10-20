« SNCF : le fantôme des trains de la mort ». Dans les années 2000, quelque 600 anciens déportés juifs ont attaqué la SNCF devant les tribunaux américains, pour crime contre l’humanité. L’entreprise française est accusée par les plaignants d’avoir contribué à la Shoah en transportant quelque 75 000 personnes vers les camps d’extermination entre 1942 et 1945 • « Le mystère Renault ». En 1944, le destin de Louis Renault bascule. Le créateur des usines Renault est arrêté pour avoir collaboré avec l’Allemagne nazie. Son entreprise est nationalisée. Pendant l’Occupation, ses ouvriers ont fabriqué des camions et des pièces de chars pour la Wehrmacht. Aujourd’hui, Hèlene Renault, sa petit-fille, tente de réhabiliter l’image de son grand-père.