Dans la tourmente de la guerre d’Algérie, Charles de Gaulle asseoit son pouvoir en recourant avec constance à l’instrument référendaire, affirmant son autorité tout en façonnant la politique nationale et coloniale de façon décisive.
Ginette Kolinka est une survivante française de la Shoah et une militante des droits de l’homme. Elle est née...
Dans les profondeurs de chaque pyramide, les pharaons étaient enterrés avec toute leur famille et leurs trésors. A son...
Stéphane Bern raconte un lieu devenu mythique qui a vu passer les plus grands noms du 7e art, de...
Le 20 juillet 1969, l’humanité franchit une étape décisive dans son histoire : pour la première fois, des êtres...
Les missions Apollo représentent l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire de l’exploration spatiale. Conçues par la NASA...
Chartres, Marseille, Paris, Lyon, Caluire, Saint-Andiol : l’itinéraire de l’officier Charles Porte croise celui du préfet-résistant Jean Moulin. Maintenu...
Comment un patriote pacifiste est devenu le ministre de l’Information et de la Propagande de Vichy ? Philippe Henriot,...
Le 26 novembre 1965, un événement historique a eu lieu dans l’histoire de l’exploration spatiale française. La fusée Diamant...
Il existe toujours de nombreuses légendes et mythes à propos de la Seconde Guerre mondiale. Dans une nouvelle série...
Après son engagement dans la Résistance, vient pour Raymond Aubrac le temps des responsabilités au sein du nouveau gouvernement,...
A la fin de la seconde guerre mondiale, l’union soviétique était épuisée et saignée à blanc mais Staline en...
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a été le théâtre de luttes intenses et de bouleversements politiques majeurs....
Un photographe et rabbin américain s’est lancé dans une longue enquête pour retrouver les descendants de juifs sauvés grâce...
Dans cet épisode : la rivalité de la Guerre froide et l’accélération de l’exploration spatiale. La préparation de la...
A Cuba, un nouvel Holocauste nucléaire risque d’avoir lieu… Une révolution éclate sur cette petite île idyllique et Fidel...
Théodore Monod, Professeur du Muséum d’ Histoire Naturelle, Membre de l’ Académie des Sciences et dernier Grand Humaniste, a...
Cette série de 26 épisodes, principalement narrée par Jean Desailly (Laurence Olivier dans la version originale anglaise), présente un...
Documentaire disponible jusqu’au 15/06/2025 En 1970, une vaste mission photographique s’emploie à dresser un état des lieux de la...
15 juillet 1997, c’est la mort d’une des plus importantes icônes de la mode italienne. Un des hommes à...
Tout le monde se souvient du débarquement en Normandie le 6 juin. Mais on oublie souvent de rappeler qu’il...
