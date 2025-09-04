Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ginette Kolinka : une mémoire française Ginette Kolinka est une survivante française de la Shoah et une militante des droits de l’homme. Elle est née...

Documentaire La malédiction du Pharaon Dans les profondeurs de chaque pyramide, les pharaons étaient enterrés avec toute leur famille et leurs trésors. A son...

Podcast La véritable histoire des studios italien de Cinecittà Stéphane Bern raconte un lieu devenu mythique qui a vu passer les plus grands noms du 7e art, de...

Conférence Apollo 11 – On a marché sur la lune Le 20 juillet 1969, l’humanité franchit une étape décisive dans son histoire : pour la première fois, des êtres...

Conférence Les missions Apollo et le retour sur la Lune Les missions Apollo représentent l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire de l’exploration spatiale. Conçues par la NASA...

Podcast Philippe Henriot, le ministre de la Propagande de Vichy Comment un patriote pacifiste est devenu le ministre de l’Information et de la Propagande de Vichy ? Philippe Henriot,...

Documentaire A la conquête de l’espace Le 26 novembre 1965, un événement historique a eu lieu dans l’histoire de l’exploration spatiale française. La fusée Diamant...

Podcast Aux origines de la Seconde Guerre mondiale Il existe toujours de nombreuses légendes et mythes à propos de la Seconde Guerre mondiale. Dans une nouvelle série...

Documentaire Raymond Aubrac, reconstruire Après son engagement dans la Résistance, vient pour Raymond Aubrac le temps des responsabilités au sein du nouveau gouvernement,...

Documentaire Prisonniers sous Staline, le train de la mort (1/2) A la fin de la seconde guerre mondiale, l’union soviétique était épuisée et saignée à blanc mais Staline en...

Article De Gaulle et Giraud : deux destins croisés dans la France en guerre Pendant la Seconde Guerre mondiale, la France a été le théâtre de luttes intenses et de bouleversements politiques majeurs....

Documentaire Les nazis, le rabbin et la caméra Un photographe et rabbin américain s’est lancé dans une longue enquête pour retrouver les descendants de juifs sauvés grâce...

Documentaire La Guerre Froide: Cuba (1959-1962) (10/24) A Cuba, un nouvel Holocauste nucléaire risque d’avoir lieu… Une révolution éclate sur cette petite île idyllique et Fidel...

Documentaire Théodore Monod, l’an 48 de l’ère nucléaire Théodore Monod, Professeur du Muséum d’ Histoire Naturelle, Membre de l’ Académie des Sciences et dernier Grand Humaniste, a...

Documentaire Documerica, les images oubliées de l’Amérique Documentaire disponible jusqu’au 15/06/2025 En 1970, une vaste mission photographique s’emploie à dresser un état des lieux de la...

Documentaire Les derniers jours d’une icône : Gianni Versace 15 juillet 1997, c’est la mort d’une des plus importantes icônes de la mode italienne. Un des hommes à...