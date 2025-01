Documentaire

En mai 1968, la France est secouée par des mouvements sociaux et étudiants sans précédent, remettant en question l’autorité du général de Gaulle.Alors que les manifestations s’intensifient et que la crise s’étend, le chef de l’État tente de reprendre le contrôle par un référendum sur des réformes sociales et institutionnelles. Confronté à une opposition grandissante, au scepticisme de ses soutiens et à des tensions internes, de Gaulle est dépassé.Suite à l’échec du référendum de 1969, il choisit de se retirer, marquant ainsi la fin d’un règne emblématique. Une sortie dramatique pour un homme lié à l’histoire de France.

Réalisé par Jean-Michek Djian