Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, 5000 parachutistes américains et britanniques, constituant la première vague du débarquement, sont aéroportées en Normandie. Leur mission : sécuriser le débarquement de l’infanterie américaine terrestre sur Utah Beach, ouvrir les routes afin que les soldats puissent pénétrer rapidement à l’intérieur des terres et anéantir les défenses ennemies. Rien ne va se passer comme prévu et pourtant, cette mission est la première mission aéroportée d’envergure jamais réalisée et réussie de la Seconde Guerre Mondiale.

Réalisateur : PASQUALE PAGANO – SERGE TIGNERES – CEDRIC HARRANG– GILLES DEISS– ALAIN ZENOU REGIS GIARD