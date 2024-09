Podcast



Écoutez l’histoire de Jean Moulin, figure de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, racontée par l’historienne Virginie Girod dans deux épisodes inédits. Né à Béziers en 1899, Jean Moulin est élevé dans une famille patriote de gauche. Il entame une carrière dans l’administration et devient, à 38 ans, le plus jeune préfet de France. Alors qu’en juin 1940, les Nazis gagnent du terrain, la Résistance s’organise. L’appel du général de Gaulle, lancé le 18 juin depuis Londres, marque le début du mouvement de résistance de La France libre. L’armistice est signé le 22 juin 1940, mais Jean Moulin ne prête pas allégeance au régime de Vichy du Maréchal Pétain. La même année, il est révoqué de ses fonctions et entre en résistance. Le 25 octobre 1941, il rencontre le Général de Gaulle en Angleterre. Jean Moulin est alors chargé d’unifier les résistants en France et de les organiser en armée secrète. Une mission qui s’annonce difficile…