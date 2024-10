Documentaire

Les Trente Glorieuses sont la période de forte croissance économique et d’augmentation du niveau de vie qu’a connue la grande majorité des pays développés entre 1945 et 1975.

Ce chrononyme rétrospectif a été créé par Jean Fourastié en 1979, car il s’agissait d’une « révolution invisible » lente, en contraste avec la révolution rapide des Trois Glorieuses. Comme l’a montré Pascal Ory, cette expression a vite rencontré le succès et s’est durablement installée.

En fin de cette période, on constate globalement que la société a été profondément remodelée, devenant une société de consommation de masse et une société de loisirs ; la productivité du travail a augmenté de façon spectaculaire, ce qui a permis de produire davantage, de diminuer le temps de travail et d’augmenter le niveau de vie. Ce phénomène est en partie un rattrapage sur le style de vie des États-Unis des années 1920, sur lequel les pays européens étaient en retard. De même, le niveau du PIB par habitant se rapproche du niveau des États-Unis, lui aussi croissant (et s’en éloigne à nouveau au cours des années 1980).