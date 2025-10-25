Le 14 mai 1948 à Tel Aviv, sous les yeux émus de mille personnes, David Ben Gourion proclamait la naissance de l’État d’Israël. Ce discours a été accueilli par les juifs du monde entier comme la réalisation d’un rêve inimaginable : la fin de 2000 ans d’exil. Pour les rescapés des camps de la mort, la création de l’État d’Israël a été une source de réconfort immense. Cependant, pour les 700 000 Palestiniens qui ont été forcés de fuir ou expulsés de leur terre natale, cela a marqué le début d’une injustice criante. Des persécutions nazies initiales à nos jours, en passant par la tragédie de l’Exodus et le vote de l’ONU en faveur du partage de la Palestine en 1947, ce documentaire fascinant explique de manière rigoureuse et impartiale les racines d’un conflit qui perdure encore aujourd’hui.
Réalisateur : Serge de Sampigny