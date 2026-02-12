Carlo Ginzburg nous livre son regard d’historien sur le livre (presque) oublié Fragilité de la Liberté et Séduction des...
L’histoire de Renault, c’est à la fois des modèles mythiques, des inventions géniales, une nationalisation hâtive, des avancées sociales,...
Les chauffeurs de la Drôme étaient des bandits qui terrorisaient les habitants de la campagne autour de Valence et...
La Normandie, un sale moment pour les Allemands.
Stéphane Bern raconte le destin d’une veuve qui a inscrit son nom, qui était celui de son mari, dans...
Ankara, 26 octobre 1943. Ludwig Moyzisch, attaché à l’ambassade d’Allemagne, reçoit la visite nocturne d’un valet de l’ambassade britannique....
Ce documentaire revisite l’histoire du « leader maximo ». Le vrai Castro, pas celui de la légende. Retour en...
Le 16 juin 1963, une jeune femme soviétique s’apprête à entrer dans l’Histoire. Valentina Terechkova, ouvrière textile devenue parachutiste,...
Ce documentaire explore l’état d’esprit de trois dirigeants tyranniques au cours des périodes qui ont défini leur règne. Le...
De l’Antiquité grecque à l’UE des Vingt-Huit, dix épisodes pour réviser les grandes étapes de l’histoire européenne. Dans ce...
Au cours de la première semaine du procès, l’accusation fait défiler les personnalités politiques des années 1930 comme Edouard...
Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, devient l’un des enjeux les plus stratégiques du...
L’histoire de l’Allemagne nazie (et des principaux faits de la Seconde Guerre mondiale) depuis les grands rassemblements de fanatiques...
Les missions Apollo représentent l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire de l’exploration spatiale. Conçues par la NASA...
Simonne Mathieu, une figure emblématique du tennis français, a marqué l’histoire par sa ténacité et son engagement, tant sur...
Pendant onze ans, Claude Lanzmann a voyagé à travers l’Europe et rencontré des témoins de l’Holocauste, victimes et bourreaux....
En 1942, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, le programme atomique américain, baptisé projet Manhattan, est lancé dans...
L’armée allemande y envoyait les détenus ayant tenté de s’échapper d’un camp de prisonniers ordinaire. C’est ainsi que le château...
A l’été 1943 les objectifs militaires de Nantes sont bombardés par les Forces aériennes américaines, les installations portuaires, des...
La révolte contre le pouvoir central, puis la défaite des marins de Kronstadt, corps d’élite basés sur une petite...
