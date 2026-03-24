Comme en Europe, depuis quelques années, le hip-hop est le genre musical qui connaît le plus de succès en Turquie. Les rappeurs Killa Hakan et Summer Cem ont largement contribué à son avènement. Et pourtant, tous deux produisent leur musique depuis l’Allemagne. TRACKS  leur a rendu visite à Berlin en compagnie de la sociologue et activiste Tuğba Kiratli-Spriewald.