Ressources Dans la même catégorie

Podcast Les coulisses exclusifs du rap français avec Oxmo Puccino Recevoir Oxmo Puccino, ce n’est pas seulement recevoir une icône et une référence du rap français. C’est faire face...

Article Les instruments de musique du monde en vogue Depuis quelques années, les instruments de musique du monde connaissent un véritable engouement. Longtemps considérés comme traditionnels ou réservés à...

Podcast Lana Del Rey, la sad girl incomprise 2011 : le monde et Internet découvrent Lana Del Rey avec Vidéo Games. Avec sa coiffure de pin-up, son...

Podcast Un destin allemand, Johannes Brahms Johannes Brahms n’a jamais cherché la facilité. Né dans la pauvreté à Hambourg, révélé très jeune par Robert Schumann,...

Documentaire Soprano – Nous sommes tous des Phoenix Plus de 1 000 000 de spectateurs, 68 zéniths complets, 17 festivals et 5 stades complets, Soprano rentre dans...

Podcast Archéo-musicologie : comment entendre les instruments de musique du passé L’archéo-musicologie, discipline mêlant histoire, archéologie et sciences, permet de redonner vie aux instruments du passé. Grâce aux recherches de...

Podcast Alizée, elle s’appelait Lolita Alizée aurait pu être l’héroïne d’un livre pour enfants. À l’âge de 15 ans, elle devient l’icône des cours...

Documentaire Simon & Garfunkel : l’autre rêve américain Un demi-siècle après son enregistrement en 1970, ce documentaire captivant retrace l’histoire de « Bridge Over Troubled Water », l’ultime album, devenu culte, du duo formé par Paul Simon et Art Garfunkel. Après avoir livré,...

Documentaire Niccolò Paganini : L’exceptionnelle histoire des cordes de violon Les cordes en boyau d’agneau de son violon ont participé à la renommée de Niccolò Paganini (1782-1840). Leur commerce,...

Documentaire Bruel face à ses démons : l’ultime combat Patrick Bruel, icône de la chanson et du cinéma français, se lance un défi audacieux : interpréter Barbara, un...

Documentaire Archipels – Cuba génération reggaeton Le reggaeton est la musique la plus écoutée à Cuba aujourd’hui. Les jeunes cubains n’écoutent pas que de la...

Documentaire L’Amérique de Bob Dylan (4/5) Un voyage en cinq étapes dans les pas de Bob Dylan. Escale à La Nouvelle-Orléans, capitale culturelle de la...

Documentaire Joey Starr grandeur nature Le «Jaguar», fondateur du groupe de rap NTM, semble s’être métamorphosé. Une transfiguration que l’on peut dater, peut-être, de...

Documentaire Michel Delpech, quand j’étais chanteur Le parcours de Michel Delpech est l’histoire d’une quête, celle de la célébrité. Il a réussi à se faire...

Documentaire Freddie Mercury – The Untold Story Pour la première fois, ce n’est pas la carrière de chanteur de Freddie Mercury qui est mise en exergue,...

Documentaire Miossec, tendre granit C’est l’histoire d’un Brestois qui s’éloigne souvent de son port d’attache, passant par la Réunion, Paris, un village perché...

Conférence La musique russe en 1917 En 1917, la musique russe se trouvait à un tournant dramatique, à l’image du pays tout entier. Cette année-là,...

Documentaire Cindy Sander, la nouvelle star de Thierry Mugler Elle était la risée des télé-réalités… Aujourd’hui elle est la vedette du deuxième show le plus cher du monde,...