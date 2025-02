Documentaire

Au début des années 1960, les Beatles, encore inconnus du grand public, font leurs armes scéniques dans les clubs de Hambourg. Retour en archives et témoignages sur les débuts du groupe mythique.

En août 1960, une formation inconnue baptisée The Beatles, alors composée de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best et Stuart Sutcliffe, débarque en Allemagne. Les jeunes rockeurs de Liverpool, dont c’est le premier séjour à l’étranger, ont signé un contrat pour se produire à Hambourg dans des clubs du quartier chaud de Sankt Pauli, notamment le Kaiserkeller et l’Indra Club. Plusieurs heures par jour, ils jouent devant un public alcoolisé et agressif – une école difficile qui fera d’eux un excellent groupe live. Mais après quatre mois seulement, le quintette doit quitter l’Allemagne. Ayant découvert qu’ils s’étaient produits dans un club rival, leur employeur dénonce George Harrison, alors mineur, aux autorités… Les futurs garçons dans le vent séjourneront néanmoins à quatre autres reprises dans la cité hanséatique, où ils décrocheront leur premier contrat d’enregistrement pour accompagner le chanteur et guitariste Tony Sheridan.

Moment fondateur

« Nous sommes nés à Liverpool, mais nous avons grandi à Hambourg », affirmera plus tard John Lennon. Composé d’archives et d’interviews, ce documentaire, qui swingue entre autres au rythme de « Twist and Shout », raconte les premières années des Beatles, entre leur Angleterre natale et la ville de leur métamorphose.

Documentaire de Roger Appleton (Royaume-Uni, 2024, 53mn)

Disponible jusqu’au 10/04/2025