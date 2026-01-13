Documentaire

Avec « Blackstar » en filigrane, son dernier album sorti deux jours avant sa mort, ce documentaire dévoile le « système Bowie », alternant apparitions spectaculaires et réinvention dans l’ombre.

Voulant documenter les dernières années du chanteur, disparu brutalement en janvier 2016, c’est sa carrière tout entière qu’éclaire à rebours le réalisateur Jonathan Stiasny. Son film passe en revue les plus flamboyants avatars du maître, de Ziggy Stardust à l’album Let’s Dance, qui fit de lui une popstar, la démesure des concerts et des polémiques. Il entre surtout dans le processus créatif de l’artiste, soulignant sa manière unique d’intégrer l’époque dans chacune de ses incarnations. Qu’il assiste à la “guerre des étoiles” entre Russes et Américains, découvre la société américaine, assiste aux révolutions du bloc soviétique ou découvre avec enthousiasme l’arrivée d’Internet, Bowie observe, comprend et intègre le zeitgeist (“l’esprit du temps”) dans sa musique depuis toujours. Cette hyperacuité a rendu son œuvre pertinente et sans redites quelle que soit la période. L’histoire populaire des XXe et XXIe siècles est ainsi lisible à tous les étages de sa discographie, revisitée à l’aune des témoignages de ceux qui ont avancé avec lui, collaborateurs, musiciens ou amis (Reeves Gabrels, Earl Slick, Mike Garson, Gary Kemp, l’écrivain Hanif Kureishi…).

Point d’orgue

Alternant incarnations spectaculaires et retraits créatifs, le système Bowie se fait jour à travers archives et entretiens : entre les chansons, entre les albums, c’est le temps de l’échappée artistique et de la réinvention que capture Stiasny. Tout au long du documentaire plane l’ombre de l’album Blackstar, ultime livraison enregistrée dans le plus grand secret à New York et parue en janvier 2016, deux jours avant sa mort. Discrètement, archives à l’appui, le film scrute les derniers instants de Bowie, en famille ou en studio, avant tout au travail et à la recréation de son répertoire comme à chaque album. “Tout le monde pensait alors qu’il était fini, il y avait des rumeurs, se souvient son producteur Tony Visconti. Mais tout le monde se trompait.” Largement saluée par la critique, la toute dernière incarnation de Bowie restera comme l’une de ses plus belles réussites.

Documentaire de Jonathan Stiasny (Royaume-Uni, 2026, 1h30mn) disponible jusqu’au 16/04/2026