Documentaire

La manécanterie des Petits Chanteurs, c’est une centaine d’enfants qui y vivent en internat, partageant leur temps entre le travail scolaire défini par les programmes officiels, la formation musicale et vocale, et les voyages (50.000 km parcourus par an pour 50.000 spectateurs chaque année). 20 nouveaux chanteurs chaque année. Les parents payent un peu plus de 300 euros par mois pour la scolarité. Le petit Jérémy suivit dans le sujet a finalement été intégré dans l’école depuis le tournage.Réalisateur : Vincent Bazin