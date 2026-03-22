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Wu Jing, jeune chinoise de 28 ans devenue aveugle peu après la naissance, est flûtiste professionnelle, mais flûtiste soliste....
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Roberto Alagna puise ses forces de l’Italie
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Gros plan sur la dernière grande tournée du légendaire trio canadien Rush. Avec des interviews du groupe et des images...
Marie Guilloux a suivi le processus de création qui a permis d’aboutir aux représentations des «Caprices de Marianne» à...
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Né au tournant du XIXe siècle, dans le sud des États-Unis, le blues donne à entendre au monde entier...
L’équipe de « Ma vie d’artiste » a accompagné Jeanne Cherhal dans la préparation du concert ou elle rend hommage à...
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