Documentaire

Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents qui réinventent, par des formes hybrides ou des postures nouvelles, les genres musicaux nés dans leurs villes.

Au cœur de l’immense Texas, Austin est un oasis de créativité où les nouveaux talents peuvent toujours exploser. Les Bishops, frères et sœurs de 19, 20 et 23 ans offrent un électro-rap hypnotique. À côté du campus de la fac, ils préparent leur ascension et protègent leur indépendance.

Documentaire : Music On the Road – Austin

Un documentaire de Yoann Le Gruiec et Benoit Pergent

Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson et Why So Serious Productions