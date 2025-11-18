Documentaire

Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents qui réinventent, par des formes hybrides ou des postures nouvelles, les genres musicaux nés dans leurs villes.

Les Rois de Memphis ne sont plus : Elvis, BB King et Martin Luther King ont laissé un héritage que la ville, encore blessée par les suites de la lutte pour les droits civiques, a du mal à reprendre en chœur. Loin des attractions touristiques désincarnées, Siphne et Eso forment le duo Artistik Approach et chantent l’âme profonde du Sud. Les racines a capella rejoignent le beatbox et la neo Soul héritée des studios Stax pour retrouver l’énergie créatrice qui a fait la gloire de Memphis.

Documentaire : Music On the Road – Memphis

Réalisation : ​​Yoann Le Gruiec et Benoit Pergent

Coproduction : ARTE France, Les Films du Poisson et Why So Serious Productions

