Récemment – « enfin ! », soupirent ses adeptes – reconnu au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO, le reggae est l’une de ces musiques au statut paradoxal. Tout le monde pense le connaître, mais peu en vérité se sont penchés sur le monde fascinant qui se cache derrière quelques hits, l’icône Marley et les clichés qui collent à l’île qui l’a vu naître voici un demi-siècle.
Historien et producteur, mais avant tout amoureux de cette musique depuis 25 ans, Marc Ismail viendra présenter la facette la plus militante et mystique d’un genre profondément polymorphe : le roots reggae.