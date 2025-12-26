Ressources Dans la même catégorie

Article Le pouvoir de la musique sur notre productivité La musique possède une influence insoupçonnée sur les mécanismes de notre cerveau, agissant comme un véritable catalyseur de performance...

Podcast Paul McCartney : le légende de l’histoire du rock Un artiste culte aux mutations multiples : jeune musicien des Quarry Men, groupe qui scellera son amitié avec John...

Documentaire Stress et paillettes, opération reconquête pour Hélène Segara Avec de nouvelle chanson et de nouveau spectacle, Hélène Segara repart à la conquête de son public. À Paris,...

Documentaire Oakland Underground : l’autre visage de la Bay Area Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...

Podcast Danyl : la mélo sensible d’un cœur pudique Danyl ne tombe pas love facilement. Dire « je t’aime » n’est pas dans ses habitudes, mais quand il...

Documentaire Gingee : rythmes électroniques Philippins sous le soleil Californien Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...

Podcast Nina Simone, variations sur le thème de la Révolution Plongez au cœur de l’histoire de Nina Simone, grande prêtresse de la musique soul, racontée par l’historienne Virginie Girod...

Documentaire Henri Salvador, affaires de famille Henri Salvador avait un rire unique et communicatif, une voix de miel, un répertoire de chansons douces et drôles....

Documentaire Hubert Lenoir : rockstar à la vie, à la mort La vie de tournée avec Hubert Lenoir, ça ressemble à ça. Notre réalisateur Frédéric Lacelle a eu un accès...

Conférence La musique de l’histoire La philosophie entretient un rapport ancien avec la musique. Platon, Aristote, Hegel…, ont tous évoqué le « mouvement intérieur », la...

Documentaire Le disco survolté des années 80 Avec ses beats électro, ses voix étranges et ses ambiances ambiguës, la high energy a enflammé le public des...

Documentaire Les Rolling Stones, 1969 et la fin de l’utopie À la fin des années 1960, l’Amérique éclate. L’optimisme vibrant de l’été de l’amour est brisé par des scènes...

Documentaire Fela, une voix pour l’Afrique (Part 2) Réalisé par Alex Gibney, oscarisé pour Un taxi pour l’enfer en 2007, ce documentaire de deux heures revient à...

Documentaire Le candombé : voyage au coeur de la musique uruguayenne Un voyage au coeur de la musique et des traditions uruguayennes. Le candombe est un genre musical développé dans...

Documentaire Comme une étoile Voici l’histoire de Miguel Angel Estrella, un parcours insolite jonché de signes du destin. Un grand musicien au talent...

Documentaire Pierre Boulez, le geste musical Pierre Boulez, 85 ans en mars 2010, reste une figure emblématique de la musique contemporaine incontournable. Compositeur, analyste, chef...

Documentaire La Parade, ou la vie en pull bleu Laurent c’est le bassiste de Headcases et Gâtechien. En 10 ans c’est quelque chose comme 1000 concerts dans le...

Documentaire Nostalgie : le retour des stars des années 90 Larusso, Indra, Boris, les World’s Apart ou Benny B, éphémères vedettes des années 90, remontent sur scène. Un documentaire...