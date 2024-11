Documentaire

Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Joanne Angelina Germanotta, est née le 28 mars 1986 à New York, aux États-Unis. Élevée dans une famille italo-américaine, Gaga commence à jouer du piano à l’âge de quatre ans, montre un intérêt marqué pour la musique et effectue des performances théâtrales dès son adolescence.

Elle étudie brièvement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York avant de quitter les études pour poursuivre une carrière musicale. Après un bref passage dans un groupe de rock, Gaga est découverte par le producteur de musique R&B Akon, qui l’aide à signer un contrat avec Interscope Records en 2007.

Lady Gaga se fait connaître en 2008 avec son premier album « The Fame », qui inclut les hits mondiaux « Just Dance » et « Poker Face ». Son style audacieux, son sens du spectacle et son habileté à mélanger différents genres musicaux, du pop au rock en passant par l’électronique, font d’elle une figure marquante de la pop culture.

En plus de sa carrière musicale, Gaga a également fait ses preuves en tant qu’actrice. Elle a reçu un Golden Globe pour son rôle dans la série télévisée « American Horror Story : Hotel » et a été nominée pour un Academy Award pour son rôle dans le film « A Star is Born » en 2018, où elle a également remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour « Shallow ».

Depuis ses débuts, Lady Gaga est également connue pour son activisme, en particulier en ce qui concerne les droits des LGBTQ+ et la sensibilisation à la santé mentale. Elle a fondé la Born This Way Foundation en 2012, une organisation sans but lucratif qui se consacre à l’autonomisation des jeunes et à la lutte contre le harcèlemen