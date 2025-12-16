Documentaire

Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents qui réinventent, par des formes hybrides ou des postures nouvelles, les genres musicaux nés dans leurs villes.

La révolte psychédélique et créatrice a quitté San Francisco. En face, à Oakland, où la gentrification n’a pas encore tout grignoté, est né le groupe Queen Crescent dont le rock psychédélique rappelle qu’aujourd’hui encore sexisme et racisme peuvent se combattre en chantant le poing levé.