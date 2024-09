Documentaire

Écrit et réalisé par Elvis Adidiema, le film, ​tourné entre Paris, Kinshasa et Abidjan où a vécu le chanteur, ​revient sur la vie, l’oeuvre et l’héritage du père de la rumba congolaise. ​La trame narrative s’articule autour de quatre parties thématiques liées à la vie du pape de la Rumba. ​Jules Presley d’abord, raconte lapremièrepartiedeviedel’artiste.Puis,onpasseauRoidelaSAPE(l​a “Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes”) qu’il fonde, en esprit dandy pour qui l’élégance est preuve d’éducation. La partie trois, ​Shungu Wembadio Pene Kikumba ​révèle les multiples facettes de Papa Wemba qui ont forgé le musicien incontournable qu’il est devenu. Enfin, dans la dernière partie, le vieux Bokul, ​Elvis Adidiema conclut le portrait de la légende. Elevé au rang de grand notable, Papa Wemba souhaite se montrer à la hauteur de sa charge : il s’assagit.