Documentaire David Bowie, dernier acte Avec « Blackstar » en filigrane, son dernier album sorti deux jours avant sa mort, ce documentaire dévoile le « système Bowie », alternant...

Conférence Effets et pouvoirs de la musique Des vestiges d’instruments de musique antérieurs de 20 000 ans prouvent que l’homme a manifesté très tôt son besoin...

Article A la découverte du steelpan Le monde de la musique est étonnamment varié, regorgeant d’une multitude d’instruments qui affichent une diversité qui va de...

Conférence Musique & intelligence artificielle Dans cette conférence entièrement inédite et conçue spécialement pour le CERA (qui l’a organisée avec le Grand Chef d’Orchestre...

Documentaire Comment les Beatles ont changé le monde L’histoire des Beatles et leur influence sur la musique, l’art, la culture, la mode et la politique.

Documentaire Rush : Time Stand Still Gros plan sur la dernière grande tournée du légendaire trio canadien Rush. Avec des interviews du groupe et des images...

Podcast Booba, le Duc de la haine En octobre 2025, après avoir rempli trois soirs de suite la plus grande salle de concert d’Europe, Booba a...

Documentaire André « Dédé » Fortin André Fortin (né le 17 novembre 1962 à Saint-Thomas-Didyme, au Québec, et mort le 8 mai 2000 à Montréal),...

Documentaire Les pionniers oubliés de la musique polynésienne Documentaire qui développe l’histoire de deux personnages piliers de la musique polynésienne , tous les deux avec une carrière...

Documentaire Street Symphony Dans les rues de nos grandes capitales européennes, la musique se fait entendre. Il y a des accordéonistes jouant...

Podcast Dave Grohl, la vie sans Kurt Cobain En mars 2022, les amateurs de rock ont eu la désagréable impression de revivre une histoire déjà ancienne avec...

Documentaire Renaud, les raisons de la colère Chanteur populaire et vrai titi parisien, Renaud a bousculé la chanson française, de « Laisse béton » en 1977...

Documentaire L’histoire de Papa Wemba Écrit et Un documentaire réalisé par Elvis Adidiema, le film, ​tourné entre Paris, Kinshasa et Abidjan où a vécu...

Documentaire Rammstein aux USA (1/2) Rammstein – avec un « R » roulé (ou sans) : le nom de ce groupe fait depuis 20...

Documentaire Annie Lennox – De Eurythmics à l’engagement Longtemps à fleur de peau, la musicienne au timbre de velours, la voix d’Eurythmics, a trouvé un équilibre en solo et en...

Documentaire Comment le rap est-il devenu la musique de l’heure ? Le rap queb n’a pas toujours eu la cote. Il est pourtant devenu LA musique de la jeunesse québécoise....

Documentaire Edith, 50 ans de vie en Piaf La culture sans frontière et sans oeillères, des artistes qui résistent, des têtes d’affiches, des découvertes et des pailettes....

Documentaire Les 60 ans des petits chanteurs de Sainte-Croix-de-Neuilly En 60 ans les Petits chanteurs ont donné plus de 1000 concerts à raison de 15 à 20 concerts...