Documentaire

Bob Marley a fait découvrir au monde le reggae, un riche dérivé du blues qui a considérablement influencé la musique populaire occidentale. Bob Marley a grandi dans la violence et la misère des ghettos de Kingston. Et pourtant, au terme de sa brève existence, par sa musique, par le message spirituel qu’elle véhicule, par son désir de respect de l’autre, par sa soif d’amour et de paix dans le monde, Bob Marley a gravi le chemin du génie et de la sainteté. Ce documentaire, avec ses images inédites et les interviews exclusives de ses compagnons de route, apporte un éclairage nouveau, sur la vie d’un artiste unique, sur sa musique, rare et spontanée, sur son messages aujourd’hui encore, d’avant garde. Documentaire réalisé par Mike Parkinson, Ray Santilli.