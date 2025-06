Documentaire

De plus en plus d’artistes se sont fait connaître par internet. Parmi les plus connus Kamini, Yelle, Grégoire, Lili Allen… Plus ils sont jeunes et plus ils savent user de ce média. Si certaines sociétés on tenté de récupérer le phénomène, certains artistes tente le tout pour le tout seul sur la toile. C’est le cas des PZK un groupe de 5 adolescents âgés de 18 à 20 ans, et c’est déjà presque celui de Loïc 12 ans. Tous ont un quotidien bien rempli grâce à leur passion : la musique. Un reportage de Floriane Chaume.