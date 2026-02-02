Zem, de derrière les barreaux à la scène
Alizée aurait pu être l’héroïne d’un livre pour enfants. À l’âge de 15 ans, elle devient l’icône des cours...
Enfant d’un pasteur de Detroit, Marvin Gaye impose sa voix sensuelle et ses textes engagés dans une Amérique alors...
Ils sont passés à l’Olympia alors que jusque-là, ils n’avaient chanté que sous leur douche ! Comment expliquer le...
On connait par cœur ses plus grands tubes, qui ont fait sautiller des générations depuis les années 1960, et...
Pianiste, chanteur et compositeur de génie, notamment du célèbre opéra rock « Starmania », Michel Berger a connu de...
Ponctué d’interventions d’artistes qui l’ont côtoyée, ce documentaire tourné à Rio retrace le parcours fulgurant de la chanteuse brésilienne Astrud Gilberto et l’effervescence des...
La guitare ne se contente pas d’être un simple instrument de musique. Elle est le prolongement de l’âme humaine,...
C’est l’homme qui a inventé le rock’n’roll. Consacré à l’immense Chuck Berry, disparu en 2017, ce documentaire exceptionnel évoque ses...
La chanteuse Aya Nakamura, 29 ans, est devenue l’artiste française la plus écoutée dans le monde. Plus qu’une star...
C’est avec les Smiths que débute l’histoire du rock indépendant britannique. A la fin des années 80 jusque dans...
Plongez avec nous dans l’univers électrisant de la musique indie et alternative, car aujourd’hui, nous vous emmenons « Sur la...
Yvette Horner a dit d’Aimable qu' »il faisait danser les étoiles ». D’autres qu’il jouait du plus profond de son âme....
Avec un portefeuille de 400 millions de dollars, le rappeur P. Diddy est l’une des plus grosses fortunes des...
En 1990 L France3 Corse présentait la Légende des Frères Vincenti dont les chansons sont à jamais gravées dans...
Récemment – « enfin ! », soupirent ses adeptes – reconnu au patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO, le...
Chanteuse populaire à la vie ponctuée de nombreuses tragédies Dalida a eu un destin exceptionnel. Gérard Miller et Anaïs...
Repéré à l’âge de 16 ans, Michaël Gregorio est un artiste capable d’incarner plus d’une centaine de chanteurs, français...
Comment, depuis « Rapper’s delight » de Sugarhill Gang, premier single hip-hop à entrer au hit parade américain en 1979, la...
Une émission spéciale pour le 250e anniversaire de la naissance du célèbre compositeur allemand Ludwig van Beethoven, en compagnie...
De plus en plus d’artistes se sont fait connaître par internet. Parmi les plus connus Kamini, Yelle, Grégoire, Lili...
