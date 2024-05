Documentaire



Quand la passion du voyage et de la musique se rencontrent, quoi de plus normal que de partir sur la route avec pour compagnons 3 ânes et 2 chiens. Des Bardes et des ânes nous emmènent, en cheminant au travers des Dolomites du col San Pellegrino au village de San Tomaso, sur le chemin de la simplicité. Jane et Etienne se sont rencontré autour de leur passion de la musique. Leur envie d’expérimenter une vie nomade leur font adopter 3 ânes. Compagnons de route et de vie, ils avancent au rythme des sabots sur le chemin de la simplicité. La quête de nourriture et d’eau, pour les hommes et les bêtes, déterminent leurs haltes. Les besoins de base redeviennent ainsi le centre de leur attention. Au cœur des Dolomites, du col San Pellegrino au village de San Tomaso, nous suivront les traces « des bardes et des ânes ». Un reportage de Raphaël van Singer.