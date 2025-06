Documentaire

Elles détonnent avec leur look glamour et les paroles très crues de leurs chansons. Les « Brigitte », un duo de parisiennes qui se place sous le double patronage de Brigitte Bardot et Brigitte Lahaie, se sont faites connaître au printemps en osant reprendre le très macho « Ma Benz » du groupe de rap NTM. Depuis leur album « Et vous tu m’aimes » s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Leurs robes des années 70 et la manière très libre dont elles parlent des hommes ont touché un large public de jeunes femmes. Ces deux mères de famille trentenaires qui connaissent le succès sur le tard se sont inspirées de leur propre expérience. Reportage avec ces gravures de mode qui jonglent entre leurs enfants et leur nouvelle vie de vedettes. Un documentaire de Julie Mamou-Mani.