Depuis 1986, Bob Sinclar consacre la plus grande partie de son temps à enflammer les dancefloors, de Dubaï à Ibiza, en passant par Melbourne et Las Vegas. Comment Christophe Le Friant est-il devenu Bob Sinclar, DJ star et ambassadeur de la french touch, directeur artistique, producteur, chef d’entreprise et papa poule ? Ce document propose de découvrir la personnalité et le parcours de cet acharné du travail, à travers des moments de sa vie quotidienne entre Paris et le reste du monde, des images d’archives inédites, des interviews de sa famille, de ses amis, de ses collaborateurs et de journalistes.