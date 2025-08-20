Ressources Dans la même catégorie

Podcast Alexis Delong – La symphonie des éclairs, Zaho de Sagazan La première fois qu’il a entendu le hit de Zaho de Sagazan, il a eu des doutes. Et pourtant,...

Podcast Dans la France des petites villes – Quand le jazz fait vibrer Coutances Chaque année, la petite ville de Coutances, en Normandie, se transforme le temps d’une semaine grâce à Jazz sous...

Documentaire Nina Simone, l’âme blessée du jazz Entre souvenirs fragmentés, douleurs héritées et quête d’identité, une voix intime se lève. Dans l’ombre de Nina Simone, une...

Podcast Musique et états de conscience élargis Qu’est-ce que les états modifiés de conscience permettent dans le domaine de la santé mentale et physique ? Comment...

Podcast La dernière bagarre des frères Gallagher d’Oasis La fameuse embrouille des frères Gallagher vécue en coulisses par leur régisseur Philippe Guerreiro au festival Rock en Seine...

Documentaire Florence Lugemwa : symbôle de l’afrofuturisme en Ouganda ? À 27 ans, Florence Lugemwa officie au sein de HHY & The Kampala Unit, groupe afro-futuriste qui mêle dub,...

Documentaire La Briche, le secret le mieux gardé du Grand Paris À Saint-Denis, à quelques enclaves de la basilique, le site de la Briche accueille depuis plus de 25 ans...

Documentaire Les enfants stars de la chanson, que sont-ils devenus ? Priscilla, Julie Zenatti, Jordy… Ils on été des stars à mois de 14 ans. Comment ont-ils géré la gloire,...

Documentaire Aznavour, l’autre visage En 2007, Charles Aznavour nous avait ouvert sa maison et les coulisses de sa tournée mondiale durant six mois....

Documentaire Véronique Sanson, je me suis tellement manquée Elle est depuis quarante ans la plus pop-rock des chanteuses françaises. À travers les témoignages de ses proches et...

Documentaire Bruel face à ses démons : l’ultime combat Patrick Bruel, icône de la chanson et du cinéma français, se lance un défi audacieux : interpréter Barbara, un...

Documentaire Brésil baroque – De l’or de la terre à la musique A l’occasion de l’année 2005 France-Brésil, ce documentaire retrace l’histoire étonnante de la musique baroque au Brésil qui a...

Documentaire Miss Helvetia, ambassadrice de la Suisse Elle chante « Djadja » en yodel, bluffe les jurys d’émissions françaises, donne des concerts au Brésil. Barbara Klossner...

Documentaire Toronto Rock’n’Roll Revival En 1969, le Toronto Rock’n’Roll Revival réunit Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, The Doors et John Lennon. Une plongée...

Conférence Métal et paganisme Le lien entre le métal et le paganisme est profondément enraciné dans l’histoire et la culture contemporaine. Ce lien...

Documentaire Le bruit des protestations en Biélorussie Depuis le mois d’août, la dernière dictature d’Europe fait face à la contestation. Une écrasante majorité de la population...

Documentaire L’instinct de la musique Qu’est-ce que la musique ? D’où vient sa capacité à nous toucher ? Comment agit-elle sur notre cerveau ?

Documentaire Gainsbourg et caetera Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Ginsburg, né le 2 avril 1928 dans le 4e arrondissement de Paris...