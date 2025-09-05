Conférence

Adepte de la musique électronique, Philippe recherche par l’usage des sons de son corps à revenir à la source de la musique tribale tout en la reliant à la musique moderne.

Très attaché au rapport entre l’ancien et le nouveau, ainsi qu’au développement de nouveaux outils de création, il a entrepris de créer un instrument basé sur le corps humain et les sons qu’il produit.

Associé aux outils modernes comme l’ordinateur et les logiciels, il construit des ambiances musicales avec pour unique source sonore, le corps humain et surtout la voix, le souffle..

A l’aide de l’ordinateur, il façonne les sons, transformant la hauteur, la longueur ou le timbre. L’ensemble se fait en temps réel sans ajout de sons « préenregistrés » comme le font beaucoup de musiciens de nos jours. Son corps devient l’origine de sa composition musicale qu’il travaille en boucle grâce à ses samplers.