Chaque année, la petite ville de Coutances, en Normandie, se transforme le temps d’une semaine grâce à Jazz sous les pommiers, un événement culturel majeur né il y a plus de 40 ans qui redessine l’espace public, fédère les habitants et façonne l’image du territoire. Cette nouvelle étape est l’occasion de comprendre comment un festival peut être le poumon culturel et festif d’un territoire chaque été, et donner de l’élan à une petite ville pour le reste l’année. Découvrez dans cet épisode les coulisses, les objectifs et limites des politiques culturelles locales, animées par des acteurs locaux qui font le succès de l’événement Coutançais. 