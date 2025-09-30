Guitariste surdoué, Eric Clapton est l’un des artistes incontournables du blues et du rock. En solo mais aussi au sein de nombreux groupes ou aux côtés des plus grandes stars du rock, à commencer par celui qui fut comme un frère pour lui : George Harrison. Mais la vie d’Eric Clapton se déroule aussi telle une sombre épopée tant son ascension fulgurante vers le panthéon du rock sera ponctuée de tragédies intimes et d’addictions diverses. « Si je ne me suis pas suicidé, lancera un jour le musicien, c’est parce que les morts ne boivent pas ».