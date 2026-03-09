Retour sur la petite histoire de cette chanteuse américaine qui, à 34 ans à peine, règne en maîtresse sans...
Un mouvement qui ne fut pas uniquement musical et dont les prémisses remontent aux années 1960. Historique et thèmes...
Le mouvement punk est couramment réduit par la culture populaire à une poignée de stéréotypes visuels et sonores plutôt...
Bleu Blanc Satan est un documentaire qui revient sur la naissance de la scène black metal en France, au...
En octobre 2025, après avoir rempli trois soirs de suite la plus grande salle de concert d’Europe, Booba a...
Quand le rappeur MHD rentre au pays pour un concert gratuit en plein air, son régisseur Christophe Pommier se...
Reportage sur la tournée « l’Age d’Or du rap français », avec notamment Stomy Bugsy, Passi, Ménélik, les Neg’Marrons et bien...
La musique classique, souvent perçue comme solennelle et sérieuse, cache pourtant son lot d’histoires étonnantes. Derrière les partitions, les...
Pendant une année Laurent Willenegger est sorti tous les jours pour peindre une image dans la nature avec ses...
Enquête sur la mort de Brian Jones, du club des 27. Un documentaire de Simon Napier-Bell.
La première fois qu’il a entendu le hit de Zaho de Sagazan, il a eu des doutes. Et pourtant,...
La genèse de cette symphonie remonte à une période tumultueuse dans la vie de Beethoven. Au début du 19e...
Jean-Pierre Marcellesi prêt à s’exprimer sans sa guitare et en plein jour !? La chose est suffisamment rare pour...
Billie Holiday. La plus grande chanteuse de l’histoire du jazz. Sa vie, son art intimement mêlés, furent à l’image...
Avec son album » Bretonne », un étonnant mélange de glamour et de chansons traditionnelles celtiques, Nolwenn Leroy s’est hissée...
Stéphane Bern raconte l’homme aux semelles de swing, un artiste, un poète qui a fait de la musique son...
Filmé sur la route avec les Hellacopters durant leur tournée US Tour en 2002. Un documentaire de Jim Henegham,...
Guitariste surdoué, Eric Clapton est l’un des artistes incontournables du blues et du rock. En solo mais aussi au...
Regardez l’équipe en charge de la musique chez Riot Games forger de nouvelles sagas musicales, poussée par la passion,...
Barbara, la « longue dame brune », fut bien plus qu’une chanteuse. Marquée par une enfance troublée, une fuite constante durant...
