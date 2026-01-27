Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=NzGOfOJy6sA

Pianiste, chanteur et compositeur de génie, notamment du célèbre opéra rock « Starmania », Michel Berger a connu de nombreux drames dans sa vie.

Du départ de son père, le brillant chirurgien Jean Hamburger, alors qu’il était enfant, à sa rupture dévastatrice avec Véronique Sanson, ce volet revient sur les coups du sort qui ont nourri son inspiration d’artiste. Son amitié fraternelle avec Daniel Balavoine et sa rencontre salvatrice avec France Gall (1947-2018) sont également évoquées par ceux qui l’ont côtoyé : proches et amis artistes comme Françoise Hardy, Marlène Jobert, Jean-Jacques Goldman…

Michel Berger, messages personnels

Un film de Mathias Goudeau

Sur une idée originale de Laurent Delahousse