Conférence

Mickaël s’intéresse à tout ce qui permet de mieux décrypter les jeux psychologiques qui sous-tendent les relations humaines. Sa rencontre avec le Process Communication Model® lui a permis de se découvrir, de mieux se comprendre, d’affiner ses forces et de gérer ses travers. Mickaël Dufourneaud est auteur, conférencier, facilitateur, master coach et superviseur. Il accrédite les formateurs et les coachs à Process Communication Model® (PCM), un outil de communication et de compréhension de sa propre personnalité et celle des autres. Sa rencontre avec PCM lui a permis de se découvrir, de mieux se comprendre, d’affiner ses forces et de gérer ses travers. En tant que directeur des Master Trainers PCM, il supervise l’équipe pédagogique internationale pour la société Kahler Communications Inc, qui se donne pour mission de diffuser le PCM à travers le monde. Mickaël Dufourneaud est également certifié maître praticien en programmation neuro linguistique.Passionné des Arts de la scène, il pratique l’art dramatique depuis l’âge de 11 ans et, par association, s’intéresse à tout ce qui permet de mieux décrypter les jeux psychologiques qui sous-tendent les relations humaines.