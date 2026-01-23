Conférence

Depuis 70 ans, l’Europe vit en paix. C’est en tout cas ce qu’elle croit. Car la violence n’a jamais cessé, même si elle s’est délocalisée. Aujourd’hui, l’Europe vit un retour de manivelle : la violence fait son retour sous la forme d’attentats meurtriers et les gouvernements ne savent plus comment l’appréhender. C’est le constat dressé par Jean-Claude Guillebaud dans son dernier ouvrage « Le Tourment de la guerre » (éd. de l’Iconoclaste). Il s’interroge sur cette violence guerrière qui lui fait horreur et qui en même temps le fascine. La guerre est-elle l’état naturel de nos sociétés ? Peut-on être pacifiste face à DAECH ?

Entretien avec Jean-Claude Guillebaud, ancien reporter de guerre, journaliste et écrivain.