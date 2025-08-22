Ressources Dans la même catégorie

Conférence Suis-je amoureux ? Le but est de se donner les moyens de vivre l’amour véritable. Pour cela il est nécessaire de le...

Podcast Retrouver l’émerveillement Émerveillement, nature, corps, magie du vivant… Le peintre, sculpteur et auteur de bande dessinée Jean-Marc Rochette nous invite à...

Podcast Qu’est-ce que le syndrome du « sauveur blanc » ? Se mettre en scène sur les réseaux sociaux ou ajouter une ligne à son CV : les intentions derrière...

Podcast Rencontrer notre soif d’absolu Peut-on encore ralentir et créer des moments sacrés dans une société moderne souvent déconnectée du spirituel ? Pourquoi est-il...

Podcast Réaliser nos rêves pour faire advenir la révolution bleue Comment réaliser nos rêves ? Dans cet épisode, Jean-Pierre Goux nous parle des rêves. Des rêves au sens propre,...

Conférence Nos émotions nous rapprocheraient-elles du monde animal ? Alors que, depuis Aristote, nous recherchons avec zèle ce qui nous différencie des animaux, les projecteurs sont aujourd’hui braqués...

Podcast Comment concilier la joie et la tragédie de l’existence ? Comment trouver de la joie face à une existence absurde ? Comment surmonter la confrontation entre nos désirs humains...

Documentaire Loi d’attraction : l’inconscient, le subconscient Votre subconscient gère plus de 90% de ce qui ce déroule dans notre vie de tous les jours, nos...

Podcast Nos vies doivent-elles avoir un sens ? Perte de sens, doutes existentiels, quête effrénée de réponses… Et si nos grandes questions philosophiques étaient avant tout des...

Podcast Qu’est-ce que la vérité ? La recherche de la vérité constitue le moteur de l’activité philosophique. Mais que désigne-t-on exactement à travers ce terme...

Conférence Pour une nouvelle culture de l’attention Description des ressorts cognitifs et psychosociaux utilisés par les algorithmes et le marketing digital pour capter notre attention, nous...

Conférence De choses et d’autres Le réel, disait le psychanalyste Jacques Lacan, c’est quand on se cogne. La chose, dirons-nous, c’est quand on la...

Podcast Ce que les lieux où nous vivons disent de nous Les lieux où nous évoluons nous impactent-ils à vie ? Quelle est l’importance de renouer avec un lieu du...

Podcast Peut-on être heureux en zone rurale ? Présentée tantôt comme la promesse d’une vie paisible et tantôt comme celle d’une vie maussade ou solitaire, la « vie...

Documentaire La logothérapie : une quête de sens au cœur de l’existence La logothérapie, développée par le psychiatre et neurologue autrichien Viktor Frankl, est une approche thérapeutique centrée sur la recherche...

Documentaire Le miroir des émotions Comment les émotions traversent les enfants ? Comment, au final, les structurent-elles ? Comment l’enfant les traverse-t-il ? Incapable...

Documentaire Psychologue scolaire, vrai soutien pour les élèves « Psychologue scolaire » / Yves Mariani est psychologue scolaire dans le Pas de Calais. Il travaille dans 54 écoles en...

Documentaire Le syndrôme FOMO : Pas sans moi ! Ne surtout rien manquer ! Être présent.e, partout, tout le temps. Grâce aux réseaux sociaux, Marque se sent en...