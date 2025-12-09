Conserver son esprit critique face à la dimension des possibles revient à cultiver une vigilance intellectuelle dans un monde où les horizons semblent infinis. L’expansion des technologies, l’abondance des informations et l’explosion des imaginaires ouvrent sans cesse de nouvelles perspectives, tant sur le plan scientifique que social ou philosophique. Pourtant, cette profusion d’options, loin d’être purement libératrice, peut troubler notre capacité de discernement. Il devient alors crucial de maintenir une posture réfléchie, capable de distinguer ce qui est souhaitable de ce qui est simplement faisable.