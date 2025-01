Podcast

Pourquoi s’engager sur le chemin de la connaissance de soi ? Quelle différence entre Dieu et le divin ? Comment faire un pas de côté ? Retourner à la maison, en soi ? Que disent nos blessures ? Quel est le but de l’humanité ? Franck Lopvet, auteur, conférencier et penseur contemporain, nous invite à remettre en question nos certitudes, à interroger nos croyances. À l’occasion de la sortie de son programme, il nous propose une odyssée dans nos profondeurs guidée par la recherche d’un sentiment de sécurité intérieure et de liberté personnelle.