Documentaire

Si l’échec est difficile à accepter, il peut aussi être libérateur. « Twist » se penche sur ces ratages qui stimulent la créativité : les clowns du cirque Roncalli en font un numéro, Cassidy Toner les érige en art, et l’écrivain Alexander Krützfeldt en tire des leçons.

Aussi frustrant soit-il, l’échec peut révéler des ressources insoupçonnées. L’écrivain Alexander Krützfeldt a lamentablement échoué à rénover une maison pour y vivre en famille. Un fiasco dont il a tiré un livre sur l’art de rebondir.

La plasticienne américaine Cassidy Toner assume l’autodérision dans son œuvre. Elle s’inspire notamment du dessin animé « Bip Bip et Coyote », où Carnivorous vulgaris poursuit en vain Acceleratii incredibus. Une parfaite allégorie de la lose ! Parmi les pièces qu’elle expose actuellement à Bâle : « Back in 5 minutes », une installation « inaboutie ».

Dans le numéro du cirque Roncalli, le clown blanc cherche à garder sa dignité tandis que les deux augustes enchaînent les gaffes avec délectation. Derrière cet apparent chaos se cache un véritable art de la maladresse qui invite à ne pas se prendre trop au sérieux.

Hester van Dijk et Reinder Bakker sont les têtes pensantes de l’agence Overtreders W. Avec leurs constructions légères, ils vont à rebours du perfectionnisme de certains architectes. Pour le festival Arcadia de Leeuwarden, les Néerlandais ont imaginé la Bouwurk, une maison communale fabriquée à partir de matériaux recyclés. Une démarche expérimentale qui invite chacun à mettre la main à la pâte.

Disponible jusqu’au 14/09/2026