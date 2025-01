Documentaire

C’est l’histoire d’une toute petite fille qui risque de mourir. C’est aussi l’histoire d’un père et d’une mère, Rémi et Catherine, qui vont tout faire pour la sauver. Capucine a seize mois et souffre d’une cirrhose, une maladie congénitale mortelle qui touche un enfant sur quinze mille en France. La seule solution : une greffe du foie. La liste d’attente est longue, les donneurs d’organes sont rares et Capucine a besoin d’être greffée rapidement. Catherine va donner un lobe de son foie à son bébé, « un petit bout d’elle » comme l’explique Rémi. C’est parce qu’ils veulent attirer l’attention sur le manque dramatique de donneurs d’organes en France que Catherine et Rémi ont accepté d’être filmés pendant plusieurs mois. Un documentaire de Marisa Cattini.