Documentaire

Alors que les Français font de plus en plus attention à la qualité de leur alimentation (sept sur dix considèrent que « manger sain » est une préoccupation primordiale), les rayons des grandes surfaces se remplissent de produits alimentaires qui vous promettent d’améliorer votre santé. Des margarines « riches » en oméga 3 revendiquent la diminution des risques cardio-vasculaires. Des infusions vantent des effets « détox » ou « sommeil » et les cranberries de certaines marques seraient efficaces contres les infections urinaires.

Mais comment sont établies toutes ces « allégations santé » ? Nous nous sommes aperçus que des milliers sont en attente de validation au niveau de la commission européenne et ne sont donc pas « officialisées ». Un entre-deux qui permet aux marques de faire du marketing sans aucune validation officielle. La journaliste Elise Joseph a même enquêté sur un entrepreneur qui propose sur internet toutes sortes de fruits ou de plantes qui auraient des vertus anti-cancer… Une enquête que « Tout Compte Fait » a mené en partenariat avec l’association de consommateurs Foodwatch.