Documentaire

Alix est une personne atteinte de trouble bipolaire, une condition psychologique caractérisée par des variations d’humeur intenses et imprévisibles. Ce trouble se manifeste par l’alternance de deux phases principales : la manie ou l’hypomanie, où l’énergie est extrêmement élevée, et la dépression, marquée par une tristesse profonde et un manque d’énergie. Ces fluctuations d’humeur peuvent s’étendre sur des jours, des semaines, voire des mois, et leur intensité varie selon les individus.