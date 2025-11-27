Bave d’escargot, collagène de méduse, protéine de placenta ou encore venin de serpents… ensorcellent nos soins de beauté. Dans la course à l’innovation, les fabricants de cosmétiques lancent de plus en plus de produits aux formules insolites. Même les people comme Victoria Beckham (s’étale de la crème à la fiente d’oiseau sur le visage) ou Vincent MC Doom (crème à base de spermine) y sont accros. Un dermatologue décrypte pour nous les compositions de ces cosmétiques et nous explique les vertus réelles ou supposées desdits produits.